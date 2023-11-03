اليوم السابع: الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال.

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الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال.. وزير الأشغال الفلسطينى: تدمير 25% من مناطق غزة المأهولة



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أهالى العريش "خلايا نحل" لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.. تخصيص مطار العريش الدولى لاستقبال القوافل الغذائية والطبية.. أهالى شمال سيناء يتسابقون لتجهيز شحنات المساعدات والإغاثة 1200 وجبة يوميا للمتطوعين يتم تجهيزها فى مطابخ الخير



متغيرات عالمية وإقليمية لها تأثير على زيادة أسعار البترول عالميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية: تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار حرصا على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع

سيناء وجهة سفراء العالم المرافقين لقوافل المساعدات إلى القطاع.. تخصيص مطار العريش الدولى لاستقبال القوافل الغذائية والطبية.. والهلال الأحمر المصرى يسلمها لنظيره الفلسطينى.. مطبخ الخير بالعريش.. 7 سيدات يجهزن 1200 وجبة يوميا للمتطوعين فى نقل المساعدات.. الأهالى يتسابقون لتجهيز شحنات مواد الإغاثة





