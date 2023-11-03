النساء تلعب دورا رئيسيا قى مواجهة المناخ.. لأنهن الأكثر تضررا "تفاصيل"

كتبت منال العيسوى

أكد مصدر مسئول فى وزارة البيئة أنه لعبت المرأة المصرية، دورا مميزا في مواجة تغير المناخ، خاصة في قمة المناخ التي استضافتها مصر نهاية 2022 في شرم الشيخ cop27، سواء على المستوى اللوجيستى او التنفيذي، في مختلف الابعاد والمبادرات التنفيذية بالقمة، حيث أثبتت قدرتها على الإنجاز حين حصلت على مساحات عادلة للمشاركة.

واضاف المصدرفى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعد تمكين المرأة وتزويدها بالإمكانيات والمهارات والقدرات اللازمة، أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وقدمت مساهمات كبيرة في ملفات بيئية بعينها ، في عدد من المشروعات حيث ان المرأة تدعم العمل المناخى، حيث تعد قضية التغيرات المناخية من القضايا التى تمس قلب المجتمعات والشعوب على حد سواء الدول النامية او المتقدمة، لكن دائما الفئات الاكثر ضعفا من النساء والاطفال والمسنين يكونوا عرضة للضرر والخطر بنسب اكبر.