اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 02:55 م
"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تظهر حجم الدمار في منطقة داخل غزة جراء تعرضها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها في غزة، حيث يتصاعد الدخان في إطار استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظهر اللقطات المباني في غزة مهدمة ومحطمة تمامًا بسبب الدمار الذي تعرض له قطاع غزة في اليوم الثامن والعشرين من العدوان والقصف المستمر على القطاع، حيث هناك مناطق في غزة قُصفت لأكثر من 120 مرة مثل محيط المستشفيات المختلفة والمباني ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من العائلات الفلسطينية.







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

القاهرة الاخبارية

قصف غزة

فلسطين

دعم فلسطين

اخبار فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة