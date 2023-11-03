اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة الفلسطينية تُحذر من كارثة جراء توقف مولدات الكهرباء فى مجمع الشفاء بغزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:37 م
الصحة الفلسطينية تُحذر من كارثة جراء توقف مولدات الكهرباء فى مجمع الشفاء بغزة القصف الإسرائيلى على غزة
أ ش أ

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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، من كارثة إنسانية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية؛ بسبب نفاد الوقود في مجمع "الشفاء" الطبى فى قطاع غزة.
 
وأوضحت الكيلة - في بيان صحفي - أن المولدات الثانوية التي تم تشغيلها فى مجمع "الشفاء" الطبى لا تكفي إلا لتشغيل ثلاثة أقسام رئيسية حساسة ولساعات فقط.
 
وقالت الوزيرة الفلسطينية إن 16 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وعدد آخر مهدد بالخروج عن الخدمة خلال أقل من 24 ساعة.






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