الصحة الفلسطينية: استشهاد 13 وإصابة 26 آخرين فى مجزرة إسرائيل بمستشفى الشفاء

كتب أحمد جمعة

أكدت الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء استهداف جيش الاحتلال لبوابة مستشفى الشفاء إلى 13 شهيدا و 26 إصابة، واصفة ما حدث بالمجزرة التى ارتكبها الاحتلال بحق سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء والتي كانت تحمل عدداً من الجرحى المحولين للعلاج في مصر.

ودعت الصحة الفلسطينية في بيان لها كافة دول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية واختراق كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي تحظر استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.