السويد تقدم حزمة مساعدات إنسانية لغزة بـ13 مليون دولار.. وكازاخستان بقيمة مليون دولار

وأوضح وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة السويدية - "أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة، تذهب المساعدات السويدية إلى الجهات الفاعلة الإنسانية الموثوقة والتي تساعد المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة وتعمل وفقًا للمبادئ الإنسانية.. ومن المهم الآن تحقيق وصول إنساني مستمر وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة".

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية جوار فورسيل "إن الاحتياجات الإنسانية كبيرة، ويجب على السويد أن تفعل ما في وسعها للحد من معاناة المدنيين الفلسطينيين.. وسنراقب عن كثب أين تذهب المساعدات حتى يتم استخدامها بشكل مناسب".

وتابع بيان الوزارة أن المساعدات المقدمة من السويد سوف تساعد في تغطية الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية ومنتجات النظافة وينصب التركيز على احتياجات النساء والأطفال على وجه الخصوص.