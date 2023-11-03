"الداخلية" تكشف غموض بعض الجرائم وتضبط مخدرات وأسلحة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (268) قضية مخدرات ، (110) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58636) حكم قضائى متنوع.

ضبط المتهمين بالتشاجر

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابان بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) ، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

ضبط المتهمين بسرقة شاشات وهواتف

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك محلات لبيع وصيانة الهواتف المحمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- 1700 شاشة هواتف- 59 هاتف محمول- لاب توب- بعض أدوات الصيانة) من داخل المحل، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (فنى صيانة سابق بالمحل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، أرشد عن كافة المسروقات والمبلغ المالى المستولى عليه.

ضبط هيروين وحشيش

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار) بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط مخدر الشابو

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية - الشرقية - المنوفية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط (3 عاطلَين- لأحدهما معلومات جنائية ) بمحافظة الدقهلية.. وبحوزتهم (كيلو جرام من مخدر الحشيش- 3 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو - سلاح أبيض "مطواة")، وضبط (عاطل) بمحافظة الشرقية.. وبحوزته (طبنجة - كمية من مخدر الحشيش، و ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" ) بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهما (فرد محلى - طلقة لذات العيار - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش.

ضبط استروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,60 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

جهود شرطة المسطحات

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية - الجيزة - الدقهلية" .. أسفرت جهودهافى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 4 مسابك - 4 مصانع) بمحافظة القليوبية لتصنيع الألومنيوم والبلاستيك والقطن "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (17,5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة ومستهكلة – 12 طن خرز بلاستيك – 3 طن أقطان ناتج من عملية تدوير الأقمشة، وضبط عدد (81) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بمحافظتى الجيزة والقليوبية، وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" ضبط عدد (15) قضية بمحافظة الدقهلية عبارة عن (حرق مكشوف لقش الأرز بالأراضى الزراعية - 2 مصنع طوب "بدون ترخيص" – 3 مكمورة فحم) .

ضبط المتهمين بقتل شخص بأكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.. بالإنتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة ، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما ، على إثر ذلك قاما بإصطحاب المذكور وإحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لإتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.

ضبط المتهمين بقتل شخص بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.. بالإنتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة ، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما ، على إثر ذلك قاما بإصطحاب المذكور وإحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لإتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.

ضبط أقراص مخدرة

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (مندوب بإحدى شركات الأدوية ، مقيم بالجيزة) وبحوزته (عدد 250 علبة تحوى 7500 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى) وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبمواجهته إعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

ضبط دجال

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .

ورشة عمل بأكاديمية الشرطة

اضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" بتنظيم فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "مكافحة الإرهاب و التطرف" بالتعاون مع قدرة إقليم شمال أفريقيا ضمن القوة الأفريقية الجاهزة والتى عقدت على مدار (4) أيام خلال الفترة من 28 إلى31 أكتوبر الجارى بحضور (36) مشاركاً من مسئولى الأمانة التنفيذية والدول الأعضاء بالقدرة وممثلى التجمعات الأفريقية الأخرى حيث إستهدفت ورشة العمل نقل الخبرات الوطنية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف للمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الأفريقية لتحقيق السلم والأمن المستدام فى أفريقيا.

حضر الورشة نخبة من الخبراء فى المجالات ذات الصلة حيث تم تناول عدة موضوعات متصلة بالتنظيمات الإرهابية بالقارة الأفريقية والإرهاب العابر للحدود فضلاً عن بعض الموضوعات أبرزها (الحروب المستحدثة وإستخدام الجماعات الإرهابية فى إسقاط الدول وكيفية مواجهتها - التجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفى ختام فاعليات الورشة التدريبية أصدرت الأمانة التنفيذية للقدرة تقرير ختامى تضمن عدة توصيات أبرزها (إقامة مزيداً من الفعاليات التدريبية التى تتناول مواضيع مكافحة الإرهاب والتطرف لتبادل الخبرات بين الدول والآليات الإقليمية - ضرورة توجيه موارد الدول إلى برامج تعليمية تساهم فى تطوير مهارات التفكير وتعزيز الوعى والذى يمكن أن يؤدى دوراً حاسماً فى الحد من قابلية الشباب للتأثر برسائل الجماعات الإرهابية - وضع تشريعات وطنية للحد من إنتشار ظاهرة الإرهاب ومكافحته بإستراتيجيات طويلة الأمد تأخذ فى الحسبان كل المسارات، وقد أعرب المشاركون عن إمتنانهم لما تم تقديمه من مادة علمية ثرية وما أظهره المشاركون من إهتمام خلال النقاشات والمداخلات التى أسهمت فى خروج الفعالية فى أفضل صورها وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وما تقدمة من دعم متواصل للكوادر الشرطية من الدول الشقيقة والصديقة فى القارة الأفريقية.

جهود المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61249) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (10779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(525) مخالفة السير بدون تراخيص، و(1203) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(3) مخالفات دراجة نارية.

كشف تفاصيل فيديو

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة وإستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، وبالفحص تبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة "السيدة المذكورة" ، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة وإضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما ، وفى وقتِ لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول (مالك محل أدوات منزلية "له معلومات جنائية" ، وشقيقته) ، طرف ثانى (مدرس ، ربة منزل) مقيمين بدائرة المركز من العائلتين المُشار إليهما تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وأمكن ضبطهما.

حملات بمحيط المدارس

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعقد عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى (الإعدادى - الثانوى) لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، خاصة المستحدثة منها وتأثيرها السلبى وخطورتها على تلك الفئة العمرية ، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

ضبط مخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص ، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.