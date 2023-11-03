اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق المستشفيات بقطاع غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:25 م
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق المستشفيات بقطاع غزة مجزرة مجمع الشفاء الطبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين. 
 
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان. 
 
وأشارت الوزارة إلى أنها لطالما حذرت من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف وطواقمها، بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج. 
 
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتمادى قوات الاحتلال في استهداف المُستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها، خاصة التي لا زالت تعمل في شمال قطاع غزة. 
 
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة، خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية. 






مجمع الشفاء الطبى

غزة

قطاع غزة

مجمع الشفاء

مستشفى الشفاء

غزه

دمار غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفه الغربيه

طوفان الاقصى

استيطان

الاستيطان الاسرائيلى

مشافى غزه

العدوان الاسرائيلى

اجتياح برى

سكان غزه

قطاع غزه

جيش الاحتلال

فصائل فلسطينيه

حماس

اسرى

مستوطنات الغلاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة