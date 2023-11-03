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غير المملوكة للمصريين..

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء قيد بعض الشركات فى "سجل المستوردين"

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:27 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء قيد بعض الشركات فى "سجل المستوردين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪؜ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى وافق عليه مجلس النواب.
 
ووفقًا للمادة الأولى:" استثناء من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/م) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين..على ألا يزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية".






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