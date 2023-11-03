التحقيقات: لصوص الدراجات النارية ببنى سويف نفذوا 4 وقائع سرقة بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق ببنى سويف ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة".

واعترف المتهمون خلال التحقيقات ، بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.