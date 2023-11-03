التحريات: المتهم بالاتجار فى الاستروكس بالمرج سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى مخدر الاستروكس، وسلاح أبيض.

كشفت التحقيقات أن المتهم تخصص فى الإتجار فى مخدر "الإستروكس" ويقوم بتوزيعه على عملائه فى منطقة المرج ، حيث تبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,60 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى.