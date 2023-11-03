اليوم السابع
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التحريات: المتهم بالاتجار فى الاستروكس بالمرج سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:03 م
التحريات: المتهم بالاتجار فى الاستروكس بالمرج سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات كلابش أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى مخدر الاستروكس، وسلاح أبيض.
 
كشفت التحقيقات أن المتهم تخصص فى الإتجار فى مخدر "الإستروكس" ويقوم بتوزيعه على عملائه فى منطقة المرج ، حيث تبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,60 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى.






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مخدرات

عقوبة حيازة مخدرات

المرج




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