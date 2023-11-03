البيت الأبيض يدين شبكة فوكس نيوز بسبب "هجوم مقزز" ضد الأمريكيين العرب

كتبت رباب فتحى

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن شبكة فوكس نيوز يجب أن تعتذر لمشاهديها، بعد أن دعى مذيع القناة اليمينية جيسي واترز إلى العنف ضد الأمريكيين العرب، وسط تصاعد التوترات بشأن حرب إسرائيل في غزة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن واترز قال مساء الأربعاء، في برنامج The Five الذي يبث على قناة فوكس نيوز، "إذا كنت عربيًا أمريكيًا في هذا البلد، وقمت بتمزيق ملصقات الرهائن اليهود، والرهائن الأمريكيين، لا. شخص ما سوف يتلقى لكمة في وجهه."

وفي بيان أرسل إلى صحيفة "الجارديان"، وصف نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، تصريحات واترز بأنها "غير مقبولة"، وقال: "فوكس نيوز مدينة بالاعتذار لكل مشاهد عن هذا الهجوم المقزز على حقوق وكرامة زملائهم الأمريكيين."

وتقول إسرائيل إن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 5400 آخرين فى هجوم 7 أكتوبر. وتم أخذ أكثر من 240 رهينة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد تسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 9000 شخص. ويقول المصدر نفسه إن ما يقرب من 24 ألف فلسطيني أصيبوا.

وفي الولايات المتحدة، وسط الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالات إزالة ملصقات الرهائن الذين احتجزتهم الفصائل من أماكنها فى الشوارع والأماكن العامة.

وفي يوم الأربعاء، قال واترز أيضًا: "أريد أن أقول شيئًا عن الأمريكيين العرب وعن العالم الإسلامي. نحن – وعندما أقول نحن أقصد الغرب والتكنولوجيا الغربية – خلقنا الشرق الأوسط. لقد جعلناهم أغنياء. لقد استخرجنا هذا النفط من الأرض، وجيشنا يحمي كل شحنات النفط هذه التي تحلق حول العالم، مما يجعلها غنية. نحن نمول جيشهم. نحن نحترم ملوكهم. نحن نقتل إرهابييهم. نعم؟ "

وقال بيتس: "هذه الأكاذيب البغيضة عن "الأمريكيين العرب و... العالم الإسلامي" تسلط الضوء على مدى إلحاح عمل الرئيس بايدن لضمان عدم وجود ملاذ آمن للكراهية في أمريكا، ولماذا التزم بأول استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا في تاريخنا". "