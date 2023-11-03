الاحتفال بعيد كفر الشيخ القومي غدا مقتصرا على وضع إكليل الزهور تضامنا مع غزة

كفر الشيخ- محمد سليمان

يضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح غدا السبت، الموافق 4 من نوفمبر، أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس البحرية، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، وسيتم الاقتصار على ذلك، نظرا للأحداث الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وتماشيا مع توجهات الدولة.

يرجع احتفال محافظة كفرالشيخ بعيدها القومى، فى الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية، بعد معركة بحرية حاسمة فى مياه البحر المتوسط، أمام شاطئ بحيرة البرلس، عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

واقتربت البارجة "جان بارت" من السواحل المصرية وأطلقت القذائف نحو شواطئ البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكن البحرية المصرية لم تقف صامدة أمام قذائف العدو، حيث خرجت ثلاثة زوارق محملة بطوربيدات للهجوم على السفينة الفرنسية العملاقة، وتطلق ستارا من الدخان ثم تطلق طوربيداتها نحو العدو.

ويقوم الضابط البحرى السورى "جول جمال" بعملية فدائية بزورقه فى البارجة الفرنسية "جان بارت" ذات الرادار غير المسبوق لتشتعل بها النيران ويحقق دمارا كبيرا بها ويخرجها من الخدمة، ويصبح يوم 4 نوفمبر هو العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ.

وكان أبطال المعركة من رجال البحرية المصرية هم: "جلال الدين الدسوقى، وإسماعيل عبد الرحمن فهمى، بحى إبراهيم نصير، محمد البيومى محمد زكى من القاهرة، وعلى صالح، ومحمد رفعت، وإبراهيم الهندى من الإسكندرية، ومختار محمد فهيم الجندى من دمياط، وجول جمال، سورى الجنسية من اللاذقية، وجمال رزق الله من المنصورة".

وقد كرمت الدولة هؤلاء الأبطال فسميت بأسمائهم على بعض الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات، ولذلك أصبح 4 نوفمبر هو العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ وهو يوم خالد فى تاريخ محافظة كفر الشيخ ومصر والبحرية المصرية والقوات المسلحة.