اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمين العام لدور الإفتاء العالمية يدين قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء فى غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:16 م
الأمين العام لدور الإفتاء العالمية يدين قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء فى غزة قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء
أ ش أ

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 أدان الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور إبراهيم نجم، استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها اليوم /الجمعة/ من مستشفى الشفاء بغزة، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامى

وأكد الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم -فى بيان- أن صمت منظمات المجتمع الدولى قد شارك فى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى أن تستمر فى أعمالها الإجرامية التى تستهدف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية والطبية دون رادع
وجدد نجم نداءه إلى عقلاء العالم أن يتدخلوا لوقف هذا العدوان الغاشم والعقاب الجماعى الذى لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، فى تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

 

 







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