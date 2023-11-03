الأقصر تحتفل بالعيد القومى بيوم ترفيهى لدعم الأطفال وأتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر ، مساء اليوم الجمعة، انطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922، حيث شاركت هذا العام فى إحتفالات العيد القومى مؤسسة العربى لتنمية المجتمع على طريقتها الخاصة بالتعاون مع محافظة الأقصر، عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، حيث يأتى ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بمشاركة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الإنتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهديا الرمزية على الأهالى فى الشوارع، مشيداً بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الإحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.