اعترافات عاطلين بتهمة قتل عامل "ديلفرى" بسبب أولوية المرور تقودهما للجنايات

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بقتل مندوب توصيل طلبات بسبب أولوية المرور فى الزاوية الحمراء، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات علي أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه،لتأمر النيابة العامة باحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

البداية ببلاغ ببوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.