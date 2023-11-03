اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع قيمة صادرات الفواكه المصرية بنسبة 29% خلال أغسطس.. والملابس بـ5.8%

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:00 م
ارتفاع قيمة صادرات الفواكه المصرية بنسبة 29% خلال أغسطس.. والملابس بـ5.8% قناة السويس
كتب مدحت عادل

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كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، عن نمو قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس لعام 2023، وأهمهـا البترول الخام بنسبة 70.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 42.8%، الفواكة الطازجة بنسبـة 29.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفي المقابل انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبــة 61.5%، والأسمدة بنسبة 44.2%، إلى جانب اللدائــن بأشكالها الأوليـة بنسبة 7.3%، والسجـاد والكليـم بنسبة 4.8%.  
 
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3%.
 






صادرات الفواكه

صادرات السلع المصرية

الصادرات المصرية

صادرات الملابس




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