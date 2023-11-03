ارتفاع حصيلة القتلى فى أوروبا جراء العاصفة كيران إلى 10 أشخاص

فاطمة شوقى

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة "كيران" التى تجتاح غرب أوروبا إلى 10 أشخاص، محملة برياح ذات سرعة قياسية ومخلفة أضرار في المنازل وتعطيل في حركة السفر.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في إقليم "توسكانا" الإيطالي حيث أفادت السلطات الإيطالية بهطول كميات قياسية من الأمطار وأعلنت حالة الطوارئ.

من جهته، قال حاكم الإقليم يوجينيو جياني إنه من بين القتلى الثلاثة رجل يبلغ من العمر 85 عاما عثر عليه ميتا غرقا في منزله.

ونجمت غالبية الوفيات في أوروبا عن سقوط الأشجار بفعل الرياح القوية، إذ قُتل شخصان بينهما طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام في مدينة "خنت" البلجيكية بسبب سقوط أفرع الأشجار.

وفي منطقة "أيسن" الفرنسية، لقي سائق شاحنة مصرعه بسبب سقوط شجرة، فيما سقط شخص آخر من شرفة منزله في مدينة "لو هافر" شمال غرب فرنسا.

كما تسببت العاصفة فى الغاء عشرات من الرحلات الجوية بالاضافة الى اغلاق المدارس فى بعض الدول.