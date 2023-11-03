ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا 42% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس

فاطمة شوقى

قالت صحيفة البيريوديكو الإسبانية، إن الحرب في غزة أدت إلى إحداث تغيرات جديدة في أسواق الطاقة في مختلف أنحاء العالم، وتراكم الغاز الطبيعى بنسبة 44.6% منذ بداية الحرب في غزة، ووصل سعره في أوروبا إلى 55.3 يورو لكل ميجاوات/ساعة وارتفع سعر برميل النفط برنت بنسبة 7.7% في الأسبوع الماضى إلى 91 دولار للبرميل، وهو ما أدى بطبيعة الحال الى اترافع أسعار الكهرباء في القارة العجوز 42%.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أوروبا شهدت ارتفاع في أسعار الكهرباء في الأيام الأخيرة لم تشهدها منذ مارس الماضى وارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة 6.7% ليصل إلى 141.05 يورو لكل ميجاوات في الساعة ، ويمثل هذا أيضا زيادة بنسبة 42.3% مقارنة بالسعر الذى دفعه المستهلكون في يوم بدء الحرب وهو 99.16 يورو لكل ميجاواط في الساعة.

وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، إلا أنه ليس أعلى سعر لهذا العام، حيث وصل في 6 مارس إلى 147.77 يورو / ميجاوات في الساعة وفي 21 فبراير إلى 151.43 يورو.

ويعد الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في "المزيج" الكهربائي الإسباني، لأنه يمثل حوالي 30٪ من مصادر الطاقة المستخدمة في إسبانيا لتوليد الكهرباء بين محطات الدورة المركبة والتوليد المشترك للطاقة، حيث تُستخدم أيضًا الكتلة الحيوية ومصادر الطاقة الأخرى. ريد إلكتريكا دي إسبانيا (REE).

ويأتي ارتفاع سعر هذه المادة الخام في وقت أمرت فيه إسرائيل بإغلاق حقل للغاز الطبيعي تديره شركة شيفرون الامريكية على سواحل البلاد لأسباب أمنية. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الخبراء أن تمزق خط أنابيب الغاز في فنلندا، والذي قد لا يعمل حتى أوائل عام 2024، كان من شأنه أن يغذي مثل هذا الانتعاش بعد أسبوعين من الانخفاضات.