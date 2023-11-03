إعدام 2271 كيلو أغذية متنوعة و296 لتر عصائر وألبان فى حملات بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية ، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 365 منشأة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وخلال التفتيش تبين أن 63 منشأة منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير 202 محضرا، وسحب 52 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2271 كجم أغذية متنوعة، و296 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون لردع المخالفين.