إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية و5 حالات مخالفات بناء فى الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 21 سهما و 6 قراريط وفدان كما تم إزالة 5 مخالفات للبناء على مساحة 580 م2.

كما تم تحويل 11 متعديا على الأراضي الزراعية و 5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.