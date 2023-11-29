وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمركز أورام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أجرى اليوم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وبحضور الدكتور حاتم أمين مدير المركز وعدد من الأطباء زيارة تفقدية لمركز أورام سوهاج لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي مركز أورام سوهاج.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية للأورام وأقسام المعامل وأقسام الأشعة التشخيصية و العلاجية وتشمل المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية والمسح الذرى والتحليل الطيفي وكذلك تفقد الأقسام الداخلية و قسم علاج الأطفال .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز والنظام المتبع داخله أشاد بسياسات مكافحة العدوى بالمركز، مؤكداً أن مركز أورام سوهاج يعد أحد أكبر الصروح الطبية علي أرض المحافظة ويخدم أهالي الصعيد وعدد مركز أورام سوهاج أول مركز تابع لوزارة الصحة في محافظات الوجه القبلي وأنشيء لتخفيف العب عن أهالي الصعيد وتجنب المرضي مشقة السفر ويشارك المركز في مبادرة السيد الرئيس للقضاء علي قوائم الأنتظار و كذلك مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.