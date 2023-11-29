وكيل تعليم الغربية يراجع مع مديرى الإدارات جاهزية اللجان لانتخابات الرئاسة

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا عبر شبكة WEBEX، مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية، مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفنى، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية بالمديرية، والمكتب الفنى لوكيل الوزارة، وذلك لمناقشة الانتهاء من تسكين المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الأولى"، والبدء فى اعتماد العقود غدًا، لمن أنهى تسليم مسوغات التعاقد فورًا.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على جاهزية المدارس للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع، وتجهيز المقار بالتجهيزات اللائقة، وتوفير مولد كهرباء احتياطى بكل مقر، وكرسى متحرك لكبار السن وذوى الهمم، وتوفير طفايات الحريق بمقار الاقتراع.

وفى نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة، مديرى عموم المديرية والإدارات بمتابعة المدارس التى يتولى قيادتها، مديرى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وتقديم الدعم لهم، وتذليل أى صعاب تواجههم فى العمل.