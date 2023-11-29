وزير خارجية فلسطين: الهدنة في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار

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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء أن الهدنة الحالية في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشددا على أن ما شهده القطاع "ليس حربا، بل مذبحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يبررها".



وتساءل الوزير الفلسطيني -أمام اجتماع لمجلس الأمن- عن عدد المرات التي يمكن للعالم فيها "أن يتحمل الفشل في اختبار الإنسانية في غزة وفي فلسطين؟".



وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا "فمع كل الحديث عن تدمير إسرائيل، فإن فلسطين هي التي تواجه خطة لتدميرها، تنفذ في وضح النهار، وتسن في قوانين وسياسات، وينفذها الجنود والمستوطنون بوحشية. يتم محونا عن الخريطة بكل ما للكلمة من المعنى".



وشدد المالكي على أن إسرائيل تحاول حاليا "إنجاز المهمة" التي بدأتها في النكبة منذ 75 عاما، بدلا من الاقتناع بأنه "لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقتلع الفلسطينيين من فلسطين، ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين أينما كانوا".