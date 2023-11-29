اليوم السابع
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وزير خارجية الأردن: العدوان الإسرائيلى على غزة زاد همجية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:27 م
وزير خارجية الأردن: العدوان الإسرائيلى على غزة زاد همجية وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي
إبراهيم حسان

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قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، إن العدوان الإسرائيلي على غزة زاد همجية، وقد تجاوزت إسرائيل القانون الدولي بجرائمها في غزة.

أضاف الصفدي، في كلمته التي أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا للتخفيف على الغزيين معاناة الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل لتكريس الاحتلال في فلسطين.

وتابع وزير خارجية الأردن، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي هو سبيل السلام، ولابد أن يكون التضامن مع فلسطين حقيقيا، كون أن للفلسطينيين ولكل شعوب المنطقة حق السلام.







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