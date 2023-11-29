اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

هنا أسوان "عروس المشاتى".. أجمل مدن مصر فى الشتاء.. فيديو

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:06 م
هنا أسوان "عروس المشاتى".. أجمل مدن مصر فى الشتاء.. فيديو السياحة فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة أسوان لرصد حالة الطقس والأجواء السياحية للمدينة الجنوبية "عروس المشاتى" فى مصر.
 
 
وعن حالة الطقس، فتتمتع أسوان خلال فصل الشتاء بشكل عام بطقس دافئ مشمس مستقر فى أغلب الأوقات، وسجلت درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسط طقس مستقر ودافئ نهارا مائل للبرودة ليلا.
 
وأسوان واحدة من الواجهات السياحية المفضلة لدى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الدولية، وأيضا الأفواج السياحية الداخلية التى تنتعش خلال أجازة نصف العام، لتستمتع بزيارة العديد من المعالم السياحية والأثرية، ومنها: السد العالى والحديثة النباتية والقرى النوبية ومعابد فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو وكلابشة وغير ذلك.
 
المراكب السياحية
المراكب السياحية

مدينة أسوان
مدينة أسوان

أسوان
أسوان

حركة السياحة على كورنيش النيل
حركة السياحة على كورنيش النيل
 






اسوان

طقس اسوان

السياحه

اخبار الطقس

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة