هنا أسوان "عروس المشاتى".. أجمل مدن مصر فى الشتاء.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة أسوان لرصد حالة الطقس والأجواء السياحية للمدينة الجنوبية "عروس المشاتى" فى مصر.

وعن حالة الطقس، فتتمتع أسوان خلال فصل الشتاء بشكل عام بطقس دافئ مشمس مستقر فى أغلب الأوقات، وسجلت درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسط طقس مستقر ودافئ نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأسوان واحدة من الواجهات السياحية المفضلة لدى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الدولية، وأيضا الأفواج السياحية الداخلية التى تنتعش خلال أجازة نصف العام، لتستمتع بزيارة العديد من المعالم السياحية والأثرية، ومنها: السد العالى والحديثة النباتية والقرى النوبية ومعابد فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو وكلابشة وغير ذلك.