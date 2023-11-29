اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:38 م
نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء مؤتمر نقيب الأشراف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب السادة الأشراف، خلال كلمته فى مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطينى، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من دعم لهذه القضية.

 

 







فلسطين

انتخابات الرئاسة

نقيب الاشراف

الطرق الصوفية



الموضوعات المتعلقة

المصريون فى اليونان يؤكدون ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:05 م

الجالية المصرية بفرنسا تؤكد استعداداها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:03 م

الانتخابات الرئاسية 2024.. القانون ينظم ضوابط وآليات تصويت المصريين فى الخارج وإجراءات الفرز.. ويحدد ضمانات لسلامة غلق الصناديق وتأمينها.. ويحظر إدلاء الناخب بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:00 م

نائبة عن التنسيقية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق وواجب علينا جميعا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:50 م

مصر فى انتظار تصويت 3.5 مليون طالب جامعى بالانتخابات الرئاسية.. برلمانى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:00 م

قواعد إرشادية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. شاهد أبرزها

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة