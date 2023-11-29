نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء

كتب لؤى على

قدم محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب السادة الأشراف، خلال كلمته فى مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطينى، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من دعم لهذه القضية.