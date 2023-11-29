نقابتا الصناعات الهندسية والكيماويات يدعمان المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

نظمت النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدى، بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا من عمال الصناعة والكيماويات على مستوى الجمهورية، تحت عنوان مستقبل مصر، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقال المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأضاف رئيس نقابة الكيماويات، أن تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التى تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسى، موضحا أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس فى شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذى يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية، إن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها القيادة السياسية فى مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التى تواجه البلاد، وأن هذا الحشد يعكس مدى التأييد العمالى القوى الذى يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره قائد الدولة.

وأضاف الفقى، أن الإدارة الحكيمة من الرئيس السيسى فى ذلك الوقت تعد مكسبًا كبيرًا لمصر نظرًا للظروف التى تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، مؤكدا على دعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وأعلنت نقابتا الصناعات الهندسية والكيماويات، دعمهم المطلق وتأييدهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس فى كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتى تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية فى خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.