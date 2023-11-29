نائب رئيس حزب حماة الوطن: اتفقنا على تأييد المرشح الرئاسى السيسى لأنه مخلص مصر

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في 2014 بذل جهود مخلصة مترجمة على ارض الواقع والجميع يراها ومنها شبكات الطرق وصوامع تخزين الغلال والحملات التي أطلقها ومنها حملة 100 مليون صحة وإنشاء قناة السويس الجديدة وأكثر من 20 مدينة جديدة على مستوى محافظات مصر والمشروع القومي حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب حماة الوطن بأرض محافظة سوهاج لدعم وتأييد المرشح السيسي بحضور اللواء أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية للنواب بالشيوخ، والدكتورة راندا مصطفى أمين أمانة المرأة المركزسة وعضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الإفريقى، والدكتور أحمد تراك أمين الشئون والدينية المركزية، والدكتور صباح صابر أمين المرأة بالحزب في سوهاج.

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ضحى وبذل جهد كبير في بناء الجمهورية الجديدة منذ أن تم اختياره بإرادة شعبية في 30 يونيو تحمل بعدها كافة المخاطر والأعباء التي كانت تحيك بحياته لكنه فضل الانضمام والرضوخ للإرادة الشعبية وكان ذلك سببا رئيسيا في نجاح ثورة 30 يونيو بعد انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة ولولا ذلك لم نكن موجودين اليوم.

وأشار العوضي إلى أن هناك تحديات ومؤامرات كثيرة من جميع الاتجاهات الإستراتيجية على الحدود المصرية تحاك ضد الدولة المصرية ولكن منذ تولي الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على أمن مصر وسلامة أراضيها ضد أي مؤامرة .

ونوه العوضي بنجاح الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية بعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ولكن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق لافتا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمتها الدول للشعب الفلسطيني.

وأنهى العوضى كلمته إن الحزب أجتمع واستقر على دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانا ويقينا من الحزب أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وساهمت بشكل كبيرة بالنهوض والحفاظ على قواعد الدولة بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو.