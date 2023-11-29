"مودرن جاس" لسكان شرم الشيخ: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

كتبت - مروة الغول

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء خزان الرائحة اليدوى الخاص بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة شرم الشيخ وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح غد الخميس.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.