وأشارت المنظمة - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك العدد من الأطفال الجوعى يمثل زيادة كبيرة بنسبة 135% عن عام 2021.

وذكرت أن "الأطفال شكلوا حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من الانعدام الحاد للأمن الغذائى"، منبهة إلى أن ذلك "يرقى إلى مستوى الأزمة أو في وضع أسوأ من ذلك، في 12 دولة بسبب أحوال الطقس الشديدة في عام 2022".

وأوضحت المنظمة أن "من بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الأفريقى، حيث يعيش نحو نصف الأطفال (البالغ عددهم 27 مليونا) فى إثيوبيا والصومال".

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة إنجر آشينج، فى بيان، إنه "مع تكرار أحداث الطقس المرتبطة بالمناخ بشكل أكبر وزيادة شدتها، سنرى تداعيات أكبر على حياة الأطفال".