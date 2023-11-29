منسق حياة كريمة بالغربية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

الغربية مصطفى عادل

قالت زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية وإبداء الرأى بحرية تامة، واجب وطنى لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

وأضافت أن مصر شهدت مشروعات قومية وإنجازات ضخمة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي نقلت مصر نقله كبيرة ووضعها في مصف الدول المتقدمة، واستطاعت الدولة تحقيق نهضة شاملة في القطاعات المختلفة، مضيفة انها تشعر بالفخر بأنها ضمن أعضاء كيان مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مطالبة جموع المصريين والشباب بالنزول والمشاركة بايجابية لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين هم من يرسمون المستقبل ويقفون خلف قيادتهم السياسية نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات الندوة الحوارية بعنوان " المشاركة حياة.. الانتخابات الرئاسية.. شارك خليك إيجابى"، والتى تعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بحضور عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة دعاء عريبى، النائب أحمد قناوى، المهندس أحمد صبرى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونواب رئيس جامعة طنطا وعمداء الكليات، وعددا كبيرا من طلاب كليات الجامعة.

وبدأت الفعالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء وضحايا غزة، ثم استعرض رئيس جامعة طنطا، الاحداث التي تعرضت لها مصر منذ ثورة يناير والفترة الصعبة التي مرت على مصر، وكيف أن أبناء الوطن المخلصين ضحوا بارواحهم لحماية ورفعة الوطن.

كما استعرض رئيس الجامعة الإنجازات القومية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشروعات قومية ضخمة ونهضة اقتصادية ومشروعات عملاقة في الطرق والكباري والصناعة والزراعة والقضاء على العشوائيات والمدن الجديدة التي تم انشاؤها، كما استعرض إنجاز الدولة في القضاء على فيروس سي.

وأضافت النائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علينا جميعا كمصريين، ويجب علينا النزول بالملايين أمام اللجان، لكي نرسل رسالة للعالم، بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، مؤكدة أن الصوت حق دستوري لكل مصري، ولابد من ممارسة هذا الحق في اختيار الرئيس المصري لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت أن الشباب مستقبل الوطن ولا بد وأن نصطف خلف الوطن لمواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة.

وأضاف النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الشباب هم طاقة كبيرة، ويجب توجيهها التوجيه الصحيح للاستفادة منهم ولابد من المشاركة في الحياة السياسية، والانتخابات الرئاسية القادمة سواء بالتأييد للنظام الحالي والسعي لاستكمال المشاريع التي بدأتها الدولة، أو معارض ويحلم بالتغيير، مطالبا الشباب بالقراءة الجيدة والاهتمام بالشأن العام للنهوض بمصر.

وشهدت الندوة فتح لقاء حواري مع الطلاب حول استفساراتهم، وقام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجابة والرد على أسئلة الشباب الحضور.