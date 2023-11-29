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مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إسرائيل أبدت استعدادها لتمديد الهدنة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:19 م
مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إسرائيل أبدت استعدادها لتمديد الهدنة مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن
رامى محيى الدين

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قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن خلال كلمتها بالمجلس، والتى نقلتها قناة القاهرة الاخبارية، إن "تطبيق الهدنة فى غزة ساهم فى إيصال المساعدات، ونتطلع لإدخال المزيد من المساعدات فى الفترة القادمة".

وأضافت: "نتطلع لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، رأينا لم الشمل بعد الهدنة والأطفال الذين عادوا لأسرهم بعد أسابيع"، موضحة: "نتطلع إلى تمديد الهدنة، ولن يغمض لنا جفن حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين"، مشيرة إلى أن إسرائيل أبدت استعدادها لتمديد الهدنة".

وأكملت: "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في لبنان واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو أمر مهم جدا".

وتابعت: "يجب أن يتوقف العنف من قبل المستوطنين ويجب أن يتوقف الحوثيون الذين يهددون حركة الملاحة، وأن يتم إطلاق سراح الطواقم، علينا جميعا مسئولية إدانة العنف وأن نركز على المستقبل كى لا يشهد الجيل القادم هذه الأمور المروعة ولابد من وقف الترويع في المنطقة"، مؤكدة أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين أن يرسموا مستقبلا أمنا .







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