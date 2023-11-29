اليوم السابع
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مصر وجنودها المجهولة المرابطون.. تسطر ملحمة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:00 م
مصر وجنودها المجهولة المرابطون.. تسطر ملحمة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح.. إنفوجراف إدخال المساعدات عبر معبر رفح

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ملحمة تاريخية سطرتها مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، خلال حرب دامت 49 يوما قبل الدخول فى هدنة لنحو 6 أيام، بدأت بانخراط فى محادثات مكثفة مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطينى، أفضى إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني - رغم العراقيل الإسرائيلية- لإدخال أول دفعة من شاحنات المساعدات الإنسانية لرفع معاناتهم بعد انقطاع المياه والغاز والكهرباء والاتصالات ونفاد الوقود من المستشفيات.

ادخال المساعدات
ادخال المساعدات
 
توجيهات الرئيس السيسى
توجيهات الرئيس السيسى
 
- سطرت مصر ملحمة تاريخية فى إغاثة الفلسطينيين 
- أنجزت اتفاقا مع كل من أمريكا وإسرائيل والجانب الفلسطينى لإعادة فتح معبر رفح 
- رغم عرقلة إسرائيل تم فتح المعبر وانتصرت إرادة المرابطين على معبر رفح "الجنود المصرية المجهولة"
- تحت شعار "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين" و"كتفنا فى كتف أهلنا فى فلسطين" قاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة جهودا لدعم القضية الفلسطينية
- جمع مساعدات إنسانية والذهاب بها مصحوبة بجيش من المتطوعين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
- نجحت الدفعة الأولى والثانية والثالثة من القوافل الإغاثية فى العبور من معبر رفح البرى
- عبرت 120 شاحنة محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية






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