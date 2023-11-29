مصروفات الترفيه تتسبب فى صراع بين زوجين بعد 14 سنة زواج.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

وقف زوج يشكو من عنف زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ويطالب بإثبات نشوزها، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، رغم تقاضيها نفقات شهرية تتجاوز الـ 30 ألف جنيه لأطفاله الثلاثة بعد 14 عاما من زواجهما، ليؤكد الزوج بدعواه: "زوجتي دمرت حياتي بسبب عدم تحملها المسئولية، وتبديدها أموالي على السفر وشراء مستلزمات غير ضرورية من أجل معاقبتي و تأديبي وفقا لوصفها في الرسائل المتبادلة بيننا".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "خلافات كبيرة جمعتنا بسبب إصرارها على ابتزازي، فعندما أرفض سداد المبالغ المالية التى تطلبها مني تهجر المنزل أو تطردني خارجه، مما دفعني للشكوي لعائلتها وشقيقتها للتدخل لحل الخلافات ولكنهم للأسف وقفوا بجوارها لتقوم بملاحقتي بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة والحبس".

وأضاف الزوج: "خرجت من زيجتها بعد خسارتي أموالي وصحتي بسبب كثرة المشاكل أصابني المرض من سكر وضغط، بخلاف أنني أصبحت مهدد كل لحظة بالحبس بسبب إقامتها دعاوي وإعلاني على عناوين خاطئة لاكتشف صدور أحكام على مبالغ متراكمة رغم أنني أمنح زوجتي ما يزيد عن 30 ألف جنيه كنفقات لأطفالي الثلاثة".

وأكد: "زوجتي تطلب مني سداد 80 ألف جنيه نفقة ترفيه- مصروفات مصيف قضته في الشهور الماضية بالغردقة- وتطالبني بسداد نفقات لسفرها خارج مصر أيضا بلغت 290 ألف جنيه وعندما رفض زورت أوراق خاصة بمرض طفلي وعلاجها له حتي تجبرني على السداد".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" هجرتني، ودمرت حياتي بسبب تعنتها، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي بعد أن صبرت برفقتها طوال 14 عام، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات المبالغ فيها لها، وفقا لمستندات رسمية وشهادة الشهود".