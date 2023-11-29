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مصادر مطلعة : الفصائل تفرج عن 10 إسرائيليين و2 أجانب اليوم فى إطار الهدنة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:31 م
مصادر مطلعة : الفصائل تفرج عن 10 إسرائيليين و2 أجانب اليوم فى إطار الهدنة جانب من الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل
كتب : أحمد جمعة

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قالت مصادر مصرية مطلعة إن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم الأربعاء عن 10 إسرائيليين و2 أجانب من ضمن الأسري ، وذلك فى إطار الهدنة والاتفاق علي تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل ، وهو الاتفاق الذي تم بعد مفاوضات مصرية ـ قطرية مكثفة علي مدار الأسابيع القليلة الماضية.

 

وفي وقت سابق، سلط تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس الضوء علي مفاوضات مصر وقطر لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ، حيث يشارك مسئولون أمنيون مصريون مع نظرائهم في قطر سبل تمديد الهدنة ، وهي المباحثات التي تأتي ضمن سلسلة من الجهود المصرية ـ القطرية المشتركة الممتدة علي مدار الأسابيع القليلة الماضية بهدف خفض التصعيد ورفع المعاناة عن سكان القطاع.

 

وقال تقرير الأسوشيتدبرس أن الوسطاء يسعون إلى تمديد الهدنة في غزة، على أمل أن يواصل مسئولو حماس في القطاع إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتوفير مزيد من التوقف من الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي وإلا فسوف تنتهي صلاحيتها خلال يوم واحد.







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