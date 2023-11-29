مسن بمؤتمر حزب حماة الوطن فى سوهاج: السيسى رئيسا لجمهوريتنا

سوهاج محمود مقبول

عبر أحد الرجال المسنين المشاركين في المؤتمر الجماهيرى الذى نظمة حزب حماة الوطن اليوم على أرض سوهاج عن حبة ودعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى مرددا وهو حاملا للعلم تحيا مصر . . تحيا مصر .. تحيا مصر رغم أنف الحاقدين ورغم انف الشرق والغرب سيظل السيسى رئيسا لجمهوريتنا لإستكمال الإنجازات لدفع عجلة التنمية ونحن سنظل خلفه داعمين له.

هذا ظل المسن واقفا طوال فترة المؤتمر على قدمية بلوح بعلم جمهورية مصر العربية في شغف كبير مرددا أسم مصر ومصفقا لأسم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى كلمة ذكر أسمه في كلمات منصة المؤتمر معبرا عن حبه ودعمه الكامل له.

هذا وقد شارك اليوم في مؤتمر حماة الوطن أعداد كبيرة من أهالى محافظة سوهاج شملت كل طوائف الشعب المصرى رجال ونساء وشيوخ ومثقفين وسياسيين ورجال الدين الإسلامي ورجال المسيحى وأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

هذا وقد أنطلقت فاعليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسلام الجمهورى لجمهورية وأيات من الذكر الحكيم وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيرى، هو الأجدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.