مستشار أبو مازن لـ"اليوم": مصر تلعب دورا محوريا تجاه قضية فلسطين منذ نشأتها

إبراهيم حسان

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن مصر تلعب دورا إيجابيا في دعم فلسطين وقضيتها، وتصنف كأكبر دولة عربية تلعب دورا محوريا في المنطقة تجاه القضية الفلسطينية منذ نشأتها قبل عقود طويلة.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن مصر تقف موقفا مساندا للحق الفلسطيني والحقوق المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وكفلتها كل القوانين والأعراف الدولية، ولم تتأخر مصر في الأزمة الحالية منذ بدايتها سواء على صعيد الدعم السياسي للموقف الفلسطيني، لشرح الموقف الفلسطيني والعربي وأبعاد ما يجري الآن، وعلى الصعيد الإنساني مصر كانت سباقة في توفير ما أمكن من دعم وإمدادات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن قطاع غزة يتعرض لخطر وجودي وحرب إبادة بغرض محو الوجود الفلسطيني بدفع الشعب إلى الرحيل خارج أرضه لتنفيذ الأجندة الصهيونية لتفريغ فلسطين من أرضها.

وأكمل مستشار الرئيس الفلسطيني: "نحن نأمل أن تستمر التهدئة والهدنة وأن تتحول إلى وقف دائم إلى إطلاق النار ووقف شامل للعدوان الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في كل أرضه، وأهداف العدوان باتت واضحة لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام للأمر الواقع وإجهاض فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كتتويج للنضال الفلسطيني".

وأردف: "الجهود المصرية القطرية توصلت إلى الهدنة المؤقتة التي نأمل أن تتحول إلى دائمة، ونحن رحبنا بها منذ اليوم الأول واعتبرناها محاولة على طريق إنقاذ الشعب الفلسطيني، ونأمل أن تتكلل الجهود المصرية والقطرية الحالية بالنجاح بأن تتحول إلى هدنة شاملة في كل الأرض الفلسطينية حماية لأرواح الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى تواجد 6000 فلسطيني بالمعتقلات الإسرائيلية بعضهم أمضى في هذه السجون أكثر من 40 سنة، كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 3300 فلسطيني بعد أحداث السابع من أكتوبر، وهناك تقريبا ما يقارب 1000 من قطاع غزة ما يرفع العدد الإجمالي في حدود 10 آلاف فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.