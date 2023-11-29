الرئيسية أخبار عاجلة مسئولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:05 ص مصر وقطر كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مصادر، أن مسئولين أمنيين مصريين بحثوا مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية. وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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