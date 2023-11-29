مدينة العريش تستعد لانتخابات الرئاسة بإنارة وتنظيف محيط اللجان

العريش ـ محمد حسين

بدأت مدينة العريش بشمال سيناء استعداداتها للانتخابات الرئاسية، بتوفير الخدمات اللازمة داخل ومحيط كل لجنة انتخابية مقررا أن تكون مقرا لاستقبال الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية.

قال أسامة أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إن المدينة وفقا بها الدائرة الأولى التى مقرها مركز ومدينة العريش، ويتم الإعداد وتجهيز المقار الانتخابية وأماكن تحديد للاقتراع على اختيار رئيس الجمهورية، بجهد تشارك فيه الإدارات والمرافق ورؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش ممثلة بكل من الإدارة الهندسية والإدارة التعليمية وهندسة الكهرباء ومنطقة العريش للمياه والصرف والشئون الصحية وتحسين البيئة والانارة العامة والاشغالات والمتابعة والعلاقات العامة رؤساء مناطق الخدمات.

وأضاف أن الجهود الجارية هى إنارة اللجان من الداخل والخارج، وتوفير المياه وصيانة الصرف للمقار الانتخابية، والنظافة بمحيط اللجان وداخلها، توفير مولدات نقالة عند الحاجة.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مقرات الانتخابات بشمال سيناء تستعد لاستقبال الناخبين بـ8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، مع كامل استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابى بصورة مشرفة، مشيرا أنه وجه بتجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت واقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات طارئة.