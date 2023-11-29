"محمد شقوير" وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا حمل رقم 461 لسنة 2023، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالجيزة للعمل، وكيلًا لوزارة الشئون الصحية والإسكان بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارًا من يوم 3 ديسمبر 2023، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

وجاء قرار الوزارة بتعيين وكيل وزراة للشئون الصحية الجديد بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن أحيلت وكيلة وزارة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، للتقاعد وذلك لبلوغها سن التقاعد القانونية، بعد أن شغلت منصب وكيل وزراة الشئون الصحية في عدد من المحافظات منها الأقصر وكفر الشيخ.

وشغل الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، منصب مدير مستشفى أم المصريين، منذ العام الماضي، وكذلك عمل بمنصب مدير عام إدارة الطوارئ والتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما شغل وكيل وزارة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الجديد، منصب أمين مساعد نقابة أطباء الجيزة، بعد أن فاز بعضوية النقابة عدة مرات عن طريق الانتخاب.