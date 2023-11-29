محافظ كفر الشيخ يكرم 30 متميزا من أبناء المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 30 متميزاً من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة في أداء عملهم، ومشاركتهم الفعالة في المجتمع خلال المجلس التنفيذى الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكريم 30 متميزا من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم العديد تكريم أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، لكفاءتهم وأدائهم المتميز فى العمل وتكريمهم دليل على الاهتمام والإخلاص والاجتهاد فى العمل، وهم "محمد جميل الماوى، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وتامر نعمان الروينى، وكيل الإدارة، ومحمد زغلول، ومحمد عيسى، ومحمد الكتامى، وأحمد ابراهيم، وعماد المنوفى، ورضا غازى، أعضاء إدارة المتابعة الميدانية، وعلى الحلاج، إداري بالمتابعة.

كما تم تكريم 3 طلاب من النماذج المتميزة بمديرية التربية والتعليم، وهم " محمد وليد صقر، الحائز على المركز الثانى على مستوى العالم العربى فى احدى القراءة العربى، وأحمد إيهاب أنور غالى، الطالب بمدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة، وشريفة محمد صبحى سعد، الطالبة بمدرسة التربية الفكرية، مشيراً لضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب كفرالشيخ الواعد ليحذون حذوهم.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، البالغين السن القانونية للمعاش، وهم الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، مقدماً لها الشكر والتقدير لما بذلته من جهود بمحافظتنا، متنمياً لها التوفيق فيما هو قادم، وهشام فتحى عبدالله، مدير المطبعة المركزية بديوان عام محافظة كفرالشيخ، والسيد عبد الواحد عوض، كبير قانون بإدارة الشئون القانونية، وأحمد فتح الله حسن، فنى بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وجمال احمد زينهم، فني بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ونبيل منصور احمد، موظف بالديوان العام بمكتب مجلس الدولة، وراضى عباس محمد، عامل بمكتب السيد السكرتير المساعد، وناصر محمود الكتامى، عامل بإدارة الأزمات بالديوان العام، وعادل على ابراهيم، موظف بوحدة الرصف.

فضلاً عن تكريم أبطال البارا تايكوندو في البطولة العربية للبارا تايكوندو لحصولهم على المراكز المتقدمة، وهم الدكتور أشرف المحمدى، رئيس مجلس إدارة نادى مطوبس الرياضى، ومحمود ابراهيم الشهاوى، المدير الفنى للفريق، واللاعبة سارة نور زغلول، و اللاعب محمود سعد أبو طه، واللاعب عبدالرحمن مصطفى عبد القادر، واللاعب طلعت رضا عبد النبى، واللاعب محمد محمود احمد، الحاصلين على المركز الأول، واللاعبة منه وجيه الشطلاوى، الحاصلة على المركز الثانى.