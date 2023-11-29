محافظ المنيا يشدد على التنسيق بين كافة الجهات لسرعة إنجاز مشروعات "حياة كريمة"



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.



واستعرض المحافظ نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3 مليون مواطن من أهالى 192 قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن، مؤكدا توفير جميع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات قطاع الصرف الصحى وجار معاينة أراضي باقى المشروعات.