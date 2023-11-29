محافظ القليوبية يعلن انتهاء تجهيز مقار لجان انتخابات الرئاسة 2024.. صور

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سعيد أحمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، ورؤساء المدن والأحياء، ومديرى المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ المحافظ اجتماع المجلس التنفيذى بمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، حيث تم تجهيز 366 مقر انتخابى على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بعدد 484 لجنة فرعية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية موجها الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة فى عملية التأمين، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كافة اللجان.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخلال الاجتماع، حث محافظ القليوبية المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فعال فى مسيرة الوطن الديمقراطية.



جانب من اجتماع المجلس التنفيذي للقليوبية



خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية