محافظ الإسماعيلية يُعلن انضمام مزارعى المحافظة لمبادرة "ازرع"

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على مطلب مزارعي الإسماعيلية بالمشاركة في مبادرة "ازرع"؛ لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وتم التنسيق بين مكتب متابعة المحافظ مع مسئولي المبادرة بحضور مدير مديرية الزراعة ونقيب الفلاحين.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بإشراك المزارعيين المتأخرين في زراعة القمح للاستفادة من دعم المبادرة، وكلف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة تنظيم وتنفيذ المبادرة فى الإسماعيلية.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بإطلاق المبادرة في نوفمبر 2022، بعنوان "ازرع"، وتُعَدُّ المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

و تهدف المبادرة إلى:

١) تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون إردب، واستصلاح ١٥٠ ألف فدان بمحاصيل استراتيجية.

٢) تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة.

٣) تطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية.

٤) تبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًّا للوصول لأعلى إنتاجية زراعية.

٥) توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية.

٦) دعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط.

٧) تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة.

وتتم المبادرة على عدة مراحل تضمنت في مرحلتها الأولى ٨ محافظات وهم (القليوبية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم وأسيوط)، ويعتبر محصول القمح هو المستهدف الرئيسي للمبادرة، حيث تستهدف "ازرع" خلال العام الجاري زراعة نحو مليون فدان من القمح.

كما تقوم المُبادرة بتدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج، وتقديم الدعم الفني لهم.

كما تطلق المبادرة قوافل بيطرية ليتم توعية المربين والكشف على الثروة الحيوانية، فضلًا عن تدريب المربين على أفضل الأعلاف وأهمية إعطاء اللقاحات في المواعيد المحددة.

هذا وقد أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالدور الذي تقوم به المبادرة خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر، قائلًا "إن إنتاجية فدان قصب السكر كانت نحو ٤٠ طنًا والآن في إطار المبادرة أصبح الفدان ينتج ما بين ٥٥ إلى ٦٠ طناً، فضلاً عن استهلاك كمية مياه أقل، أي بزيادة في الإنتاج بنحو ٢٠٪ على نفس مساحة الأرض".

وتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" في ٨ يونيو ٢٠٢٣؛ على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وتستهدف المبادرة في المرحلة:

١) التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة.

٢) تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان.

٣) الوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 إردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة ٢٣ مليون إردب، وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون إردب من مساحة مليون فدان، وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المنزرعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان.