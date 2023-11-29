مؤتمر حاشد للجمعيات الأهلية بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

تحت شعار"إنزل وشارك خليك إيجابى" نظم الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالبحيرة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى مؤتمرا حاشدا بمدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شارك فى المؤتمر الدكتورة نفين الكاتب عضو الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى، واللواء أسامة المصرى عضو مجلس النواب، والبرلمانية أمل زكريا قطب، والدكتور سعيد بسيونى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالبحيرة، وفايزة زايد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى مدير العلاقات العامة بمطرانية البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأعلن المشاركون فى المؤتمر تأييدهم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المجالات، مؤكدين أن المرشح عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن.
وشدد الحضور على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى ودعم الرئيس السيسى وذلك لإظهار الصورة الحضارية للشعب المصرى أمام العالم كله ومدى وعيه السياسى.
ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.
وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.
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