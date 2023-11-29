مؤتمر حاشد للجمعيات الأهلية بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

وأعلن المشاركون فى المؤتمر تأييدهم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المجالات، مؤكدين أن المرشح عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن.

وشدد الحضور على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى ودعم الرئيس السيسى وذلك لإظهار الصورة الحضارية للشعب المصرى أمام العالم كله ومدى وعيه السياسى.