كيف طورت الأقصر أكبر سوق للخضار والفاكهة لخدمة المواطنين يوميا؟.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حققت محافظة الأقصر، نجاح جديد لدعم الحياة اليومية للمواطنين عبر المشروعات القومية، وتمثل خلال تلك الفترة فى الانتهاء من أعمال تطوير شاملة وتجميل متميزة لسوق خضار شرق السكة الحديد السوق الأكبر فى قلب المدينة، كما تجرى الأعمال فى تطوير الأسواق اليومية للخضر والفاكهة لتناسب التطور المجتمعى مؤخرًا ولخدمة أفضل للمواطنين.

وفى هذا الصدد صرح اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، أن تصميم السوق بشرق السكة للخضر والفاكهة، وأعمال التطوير التى تمت جاءت بشكل حضارى ومتطور تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، حيث يضم بداخله 163 باكية ومحل لبيع الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم، بالإضافة إلى معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن منظومة بيئية متكاملة للحفاظ على مستوى النظافة والصحة العامة للجميع.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى أعمال مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة وتطوير موقفى الحبيل والزينية، خلف نفق محطة السكة الحديد بمنطقة حى شرق، خلال العام الجارى، وانتهت الأعمال بالكامل وتم افتتاحها لخدمة المواطنين، حيث تمت أعمال تطوير مظلة الشارع الداخلى للسوق، وتركيب عدد (62) قاعدة خرسانية، وأعمال تطوير السور الخارجى وأعمال حفر غرفة الإسعاف.

وأوضح اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير كان هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، حيث تم الافتتاح الرسمى لمشروع تطوير السوق على مدار اليومين الماضيين، وجارى متابعة كافة أعمال التجديد داخله لخدمة أصحاب البايكات والمواطنين المترددين عليه يوميًا.

التطوير تم داخل بايكات سوق خضار شرق السكة الحديد



المحافظة افتتحت سوق خضار شرق السكة



تطوير مميز فى سوق خضار شرق السكة الحديد



توافد المواطنين على سوق خضار شرق السكة بعد تطويره



توافد المواطنين على سوق خضار شرق السكة الحديد