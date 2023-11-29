غرفة الملابس تنظم ورش عمل لتوعية العاملين بتهريب المهاجرين

كتب إسلام سعيد

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورش عمل لتوعية العاملين بالقطاع وأصحاب المصانع بقضايا وصور وماهية الاتجار بالبشر وأسوا اشكال عمل الأطفال والفرقة بين الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين والعمل الجبري وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غيرالشرعية والاتجاربالبشر وكذلك منظمة العمل الدولية .

ويأتي تنظيم تلك الورش في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ لشكال عمل الاطفال ودعم ألاسرة في مصر 2025 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر وتتناول الورش التعريف بالتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة وتمكين اصحاب الاعمال من عدم الانخراط في تلك القضايا وعواقب تلك الجرائم وحقوق والتزامات أصحاب العمل ومعايير العمل الدولية وإعداد خطة عمل للتعامل مع تلك الحالات وكيفية الاتصال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية الاخري للابلاغ عن حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر للسلطات الوطنية.