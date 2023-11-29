عروس البحر المتوسط.. طقس شتوى متميز فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية ،اليوم الأربعاء ،حالة من الطقس المعتدل في الأحوال الجوية ،مع اختفاء السحب المنخفضة وسماء صافية ،حيث يستمع المواطنين بالاجواء مع سطوع الشمس وأجواء شتوية بعرس البحر المتوسط ،وهدوء في حركة الرياح، وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 درجة والصغري 15 درجة .

تتمتع الإسكندرية بطقس شتوى متميز، خاصة لمحبى فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات وظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء، بالإضافة إلى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية والنوات، وتتجمل الطبيعة على سواحل الإسكندرية سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء، أو فى صفاء ونقاء لون البحر خاصة فى الأيام المشمسة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.