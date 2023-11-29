شباب كفر الشيخ: دورة عن الإسعافات الأولية ومسابقة بدنية للفتيات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة ب كفر الشيخ ، عدد من الفعاليات، منها تنظيم فعاليات "الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة كفرالشيخ"، بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

ودارت محاور الدورة التدريبية حول التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها، تعريف المسعف، المواصفات التي يجب أن تتوافر في المسعف، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب (تنفس - نبض) وكيفية عمل التنفس الصناعى ووضع الإفاقة، الإصابات الشائعة وطرق التعامل معها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها بمختلف أنواعها: (حالات الجروح - حالات الحروق - حالات الكسور - حالات النزيف - حالات ضربة الشمس).

ونظمت إدارتا شباب سيدى سالم والحامول، المسابقة البدنية، لتحسين القوام للفتاة والمرأة، بمشاركة 50 فتاة من أعضاء مراكز الشباب، لممارسة النشاط الرياضي ذو الطابع الترويحي وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات لقضاء وقت ترفيهى بمراكز الشباب، كما نظمت مراكز شباب بيلا بكفر الشيخ، فقرة لمسرح العرائس ضمن احتفالات أعياد الطفولة بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية والهدايا و البالونات في جو من البهجة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيراً إلى تنظيم الوزارة لمهرجان الطفل العالمي الذي يقام في نسخته الثالثة، ولقاء وزير الرياضة بوفود المهرجان بالعاصمة الإدارية اليوم.